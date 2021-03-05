أنقرة: قرارات الجامعة العربية تتبنى دون تشاور شفاف وحماية سيادة الدول العربية من أولوياتنا

شددت تركيا على أن الاتهامات التي وجهتها إليها مؤخرا جامعة الدول العربية بالتدخل في شؤون الدول الأعضاء فيها، “مرفوضة جملة ولا تستند إلى أي دليل”.

وأشارت الخارجية التركية، في بيان أصدرته اليوم الجمعة، ردا على ما جاء في البيان الختامي للدورة الـ155 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، التي انعقدت في القاهرة الأربعاء الماضي، أشارت إلى أن “بعض أعضاء الجامعة ما زالوا يصرون على الحفاظ على اتهاماتهم الجامدة بحق بلدنا من أجل التستر على أنشطتهم التخريبية”.

وذكرت الوزارة أن بعض أعضاء الجامعة العربية يعارضون على ما يبدو “مثل هذه القرارات التي تم تبنيها نتيجة لفرضها من قبل أوساط مختلفة، دون إجراء عملية تشاورية شفافة بين الدول الأعضاء”.

وشدد البيان على أن تركيا تضمن الأمن على مستوى العالم، وتعتبر من الدول المتقدمة في جهود دعم السلام والاستقرار، مضيفا: “حماية سيادة ووحدة أراضي الدول العربية، وتشكيل تحالفات سياسية بينها، من أهم أولويات بلادنا بشأن أمن المنطقة”.

ودعت الوزارة الجامعة العربية إلى أن “تولي الأولوية لتحقيق سلام وازدهار ورفاهية العرب، والإسهام إسهاما بناء في إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة، بدلا من توجيه اتهامات غير مبررة إلى بلدنا”.

ودانت الجامعة العربية في البيان الختامي لاجتماع الأربعاء ما وصفته بالتدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، مطالبة أنقرة بسحب قواتها من سوريا وليبيا والعراق.

المصدر: RT