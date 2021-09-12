أنقرة: نعمل مع المفوضية للإعادة الآمنة للاجئين إلى بلدانهم وخاصة سوريا

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده تشهد حاليا تعاونا أفضل من المجتمع الدولي للعودة الآمنة للاجئين.

وكشف تشاووش أوغلو في تصريح صحفي اليوم الأحد، من ولاية أنطاليا أن “المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي قدم إلى تركيا مؤخرا وأنهم يعملون مع المفوضية للإعادة الآمنة للاجئين إلى بلدانهم، وخاصة سوريا”.

وأضاف “بدأنا نشهد الآن تعاونا أفضل من المجتمع الدولي بشأن إعادة اللاجئين بشكل آمن إلى بلدانهم”.

وأشار تشاووش أوغلو إلى أن “تركيا هي البلد التي تستضيف العدد الأكبر من السوريين”، لافتا إلى “أنهم بدأوا بمبادرة تعاون مع دول الجوار التي تستضيف السوريين وهي لبنان والأردن والعراق”.

وأكد ضرورة تنفيذ مشاريع التعليم والصحة والتوظيف للعائدين.

ولفت تشاووش أوغلو أن “أوروبا تعارض حتى اليوم إعادة إعمار سوريا” مضيفا “صحيح إعادة إعمار بلد أو أي مكان تستمر فيه الحرب أمر غير واقعي”.

وتابع “لدينا جميعا موقف واضح حيال النظام لكن تلبية الاحتياجات الأساسية على الأرض لا يعني إعادة بناء الدولة”.

واستطرد “الأمر ذاته ينطبق على أفغانستان، لكن بسبب الوضع الحالي فيها ليس من الصواب ومن غير الممكن إرسال الناس على الفور”.

وبين تشاووش أوغلو أن “تركيا أعادت الأفغان إلى بلادهم بالطائرات خلال فترة الحكومة والإدارة الأفغانية السابقة، كما أنها أعادت الباكستانيين أيضا بنفس الطريقة”.

المصدر: روسيا اليوم