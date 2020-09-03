أهالي قرية في ريف رأس العين يدعون لمظاهرة ضد الشرطة العسكرية الموالية لتركيا يوم غد الجمعة

دعا أهالي قرية مضبعة في ريف رأس العين ضمن مناطق “نبع السلام”، أهالي القرى المجاورة لمظاهرة مركزية في القرية يوم غد الجمعة، لمواجهة الشرطة العسكرية الموالية لتركيا.

وأفادت مصادر المرصد السوري، بأن الفصائل الموالية لتركيا أطلقوا النار بالهواء لإرهاب أهالي قرية لوذي المجاورة لقرية مضبعة، أثناء توزيع مساعدات غذائية.

وجرى خلافا بين الأهالي من جهة، والفصائل من جهة أخرى، وتطور إلى توتر بين الطرفين.

وعلم المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 27 آب، أن القوات التركية وزعت مساعدات غذائية تحتوي على سكر ورز ورب البندورة وغيرها من الأصناف، لأهالي قرية مضبعة في ريف رأس العين، لامتصاص نقمة الأهالي بعد المظاهرات والاشتباكات التي شهدتها القرية.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، رفض قسم من أهالي القرية تلك المساعدات، وجددوا مطالبهم بخروج الفصائل الموالية لتركيا من القرية، ليتمكنوا من زراعة أراضيهم التي تغنيهم عن الحاجة لتلك المساعدات الغذائية.

ولا يزال التوتر سائدا وسط انقسامات عسكرية تطورت إلى انقسامات مدنية في مختلف مناطق رأس العين.