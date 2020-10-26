أهالي الحراك في درعا يحرقون صور رأس النظام السوري “بشار الأسد”.. تزامنا مع تصاعد الاحتجاجات رداً على اعتقال مواطنين اثنين من أبناء المدينة في دمشق

أهالي الحراك في درعا يحرقون صور رأس النظام السوري “بشار الأسد”.. تزامنا مع تصاعد الاحتجاجات رداً على اعتقال مواطنين اثنين من أبناء المدينة في دمشق

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري، حرق صور رأس النظام السوري “بشار الأسد” من قِبل بعض الأهالي في مدينة الحراك شرقي درعا، بالإضافة لقيامهم بإغلاق الطرقات الرئيسية بالإطارات المشتعلة تعبيراً عن غضبهم، إزاء قيام أجهزة “النظام الأمنية” باعتقال شخصين من أبناء البلدة في العاصمة دمشق.

وأفادت مصادر المرصد السوري، قبل قليل، بأن مسلحين من أهالي مدينة الحراك في ريف درعا الشرقي، اقتحموا حاجزاً تابعاً لقوات النظام، ومن ثم احتجزوا عناصر الحاجز برفقة الضابط المسؤول عليهم، رداً على قيام “أجهزة النظام الأمنية” باعتقال مواطنين اثنين من أبناء المدينة في العاصمة دمشق، لأسباب غير معروفة، أحدهم عاد من جديد إلى سورية من دولة “الكويت”.