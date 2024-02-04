أهالي السويداء يؤكدون على مطالبهم المشروعة بالحرية وإسقاط النظام

محافظة السويداء: تجمع العشرات من أبناء مدينة السويداء في ساحة الكرامة وسط المدينة، مطالبين بالحرية وإسقاط رأس النظام والانتقال السياسي في البلاد وتطبيق القرار الأممي 2254 والإفراج عن المعتقلين.

وأشار المرصد السوري أمس، إلى تجمع العشرات من أبناء السويداء بمظاهرة شعبية جديدة في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء لتجديد تأكيدهم على استمرار الإنتفاضة الشعبية بوجه النظام، مطالبين بالحرية وإسقاط النظام وإطلاق سراح المعتقلين وتطبيق القرار 2254، والإنتقال السلمي للسلطة، ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها عبارات “يمكنكم إعتقال ثائر لكنكم لا يمكنكم إعتقال ثورة”، و”لن نغير عنواننا التاريخي تحت أي ظرف أو مسمى”، و”لم يشهد تاريخ البشرية مثل سجونكم ووحشيتكم”.