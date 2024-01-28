أهالي المعتقلين في سجون النظام.. بين سندان الاحتيال ومطرقة فقدان الأمل

تواصل الأجهزة الأمنية التابعة للنظام ابتزازها لأهالي المعتقلين بإعطاءهم وعود واهية وأمل زائف في الإفراج عن أبنائهم بعد تلقي رشاوي وأموال طائلة لمجرد إعطائهم معلومات عن المعتقل إن كانوا على قيد الحياة أم قتلوا في سجون النظام.

معظم أهالي المعتقلين يعيشون على أمل لقاء أبنائهم أو حتى معرفة معلومات عنهم تخص حياتهم في حين يستغل ضباط وسماسرة مشاعر الأهالي لابتزازهم بأموال تصل إلى الآلاف من الدولارات وفي كثير من الأحيان يكون المعتقل قد توفي منذ فترة طويلة في السجن لكن السماسرة والضباط يقومون بالاحتيال للحصول على الأموال من أهالي المعتقلين.

(أ.أ) والد معتقل في سجن صيدنايا “سيء الصيت” يقول للمرصد السوري: اعتقل النظام ولدي الوحيد في محيط مدينة إدلب في عام 2012 ومنذ لحظة اعتقاله بدأت بالسعي لإخراجه ودفعت الكثير من الأموال كرشاوي لضباط متنفذين من النظام عبر سماسرة، الآن هذه الرشاوي ذهبت أدراج الرياح وكانت عملية نصب واحتيال فقط دون أي جدوى في إخراجه من السجن.

(ج.ز) عمل كوسيط بيت ضباط وسماسرة وأهالي معتقلين في إدلب يتحدث للمرصد السوري: تعرضت لعملية سرقة ونصب من قبل أحد الضباط العاملين في سجن صيدنايا وبعد أخذه 50 ألف دولار كدفعة لمعرفة وإعطاء معلومات ومحاولة الإفراج عن بعض المعتقلين ومعظم من يعمل في هذا المجال يكتشف فساد وتسلط ضباط النظام لكسب أموال من أهالي المعتقلين.

يتعرض أهالي المعتقلين لابتزاز مستمر من متنفذين من النظام بحجة مساعدتهم للوصول إلى أبنائهم المعتقلين أو السعي للإفراج عنهم إلا أن الكثير تعرض للنصب وسرقة أمواله بعد بيع الكثير من الأهالي لكل مايملكون مقابل عودة أبنائهم.