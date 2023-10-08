أهالي ترمانين يحتجون أمام النقطة التركية ويحمّلون الأتراك مسؤولية التصعيد الدموي في إدلب

محافظة إدلب: تجمع العشرات من سكان بلدة ترمانين بريف إدلب الشمالي أمام النقطة التركية التي تتواجد في البلدة، مطالبين الأتراك بتحمل المسؤولية عما يجري من تصعيد دموي من قبل قوات النظام والميليشيات المساندة لها على إدلب وأريافها

ورفع الأهالي لافتات كتب عليها نطالبكم بالدفاع عن المنطقة و”ترسلون السوريين من تركيا بحجة المنطقة الآمنة ليلقوا حتفهم في إدلب”.

وأشار نشطاء المرصد السوري، إلى تصعيد قوات النظام والميليشيات المساندة لها من عمليات القصف على الأحياء السكنية في إدلب والأرياف المحيطة بها منذ 4 أيام على التوالي مستخدمة شتى أنواع الأسلحة، نجم عنه أعداد كبيرة من الشهداء المدنيين بينهم العديد من الأطفال والنساء.