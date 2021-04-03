 أهالي جبل عقيل في مدينة الباب شرقي حلب يتظاهرون أمام القاعدة التركية للمطالبة بالتعويض عن منازلهم التي هدمتها القوات التركية عقب سيطرتها على المدينة بغية إنشاء قاعدة عسكرية

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن العشرات من أهالي منطقة “جبل عقيل” في مدينة الباب شرقي حلب، تظاهروا يوم أمس أمام القاعدة التركية في مدينة الباب، حيث طالبوا من خلال المظاهرة بالتعويض عن منازلهم التي هدمتها القوات التركية عقب سيطرتها على المدينة بغية إنشاء قاعدة عسكرية، وناد المتظاهرون بشعارات “هي مسكن أهلينا أجى التركي وهدمها – أرض الجبل هي لينا – نهبوها وسرقوها بالحجة العسكرية “، وعقب انتهاء المظاهرة، توعدوا بالتظاهر كل جمعة حتى يتم تعويضهم من قبل “المجلس المحلي” في مدينة الباب والحكومة التركية.