أهالي ريف المالكية يطردون دورية للقوات الروسية كانت تحضر لإنشاء قاعدة عسكرية لها في المنطقة

محافظة الحسكة-المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن دورية روسية توجهت إلى ريف بلدة المالكية، عصر اليوم، برفقة آليات عسكرية وسيارات مزودة برشاشات ثقيلة، لإنشاء قاعدة عسكرية في قرية بورزة في ريف بلدة المالكية.

وفي سياق ذلك، رفض أهالي القرية تواجد القوات الروسية في مناطقهم وطردوهم منها، ما أدى إلى انسحاب القوات الروسية من المنطقة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في 21 أيلول، دورية مشتركة للقوات الروسية والتركية، وتتألف من 4 عربات للقوات الروسية و4 لنظيرتها التركية، حيث انطلقت من معبر قرية شيريك 13 كيلو متر غرب الدرباسية، ووصلت إلى ريف أبو راسين الشمالي، تزامنا مع تحليق مروحيات روسية في أجواء المنطقة.

وتجولت الدورية المشتركة في قرى كسرى وحليوة وبراهيمية وفقيرة وعراض، وسلكت في طريق العودة ظهر العرب وعباس وعالية ودليك وملك وصولاً إلى شيريك.