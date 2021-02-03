أهالي قرية في ريف السويداء يقطعون الطرقات احتجاجا على نقص المياه وعدم استجابة مسؤولي النظام لمطالبهم

محافظة السويداء – المرصد السوري لحقوق الإنسان: علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن أهالي قرية نمرة الواقعة في ريف السويداء الشمالي الغربي، عمدوا إلى قطع الطرقات في القرية من خلال قيامهم بوضع إطارات وبعض الأحجار، وذلك احتجاجا على شح المياه في قريتهم وعدم استجابة مسؤولي النظام لشكواهم المتكررة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، في 31 يناير/كانون الثاني، عبارات جدارية خطها شبان في مدينة السويداء، مناهضة لرأس النظام السوري تعبر عن رفضهم للانتخابات الرئاسية القادمة، إضافة إلى عبارات ترفض تواجد الميليشيات الإيرانية في سورية.

ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن نشطاء المدينة يهدفون إلى توسع رقعة الكتابة لتصل إلى معظم أحياء المدينة، تعبيرًا عن رفضهم للواقع المتردي الذي سببه بقاء رأس النظام السوري، ودعمه للفساد والفقر والحال الذي آلت إليه البلاد.