أهالي قرية يعتقلون مجموعة لصوص من فصائل مستقلة تشكلت إبان تقدم قوات النظام في ريف حلب الغربي

تمكن شبان من أهالي قرية كفر تعال من اعتقال مجموعة لإحدى الفصائل المستقلة كانت تعفش منازل المدنيين في القرية، مستغلين نزوح الأهالي منها.

وينتمي هؤلاء اللصوص إلى مجموعات تطوعية تشكلت لصد هجوم قوات النظام خلال الحملة الأخيرة على ريف حلب الغربي.

وأفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن عناصر من هيئة تحرير الشام، استخرجوا أنابيب الري في سد زيزون، وفككوا المحطة الحرارية في زيزون وقساطل محطة معالجة المياه في بلدة طعوم شرق إدلب، وينقلوها إلى مستودعات في بنش والمناطق الحدودية تمهيدا لبيعها لتجار الخردة.

ويعمل عناصر تحرير الشام على هدم الممتلكات العامة الواقعة جنوب طريق حلب-اللاذقية، لبيع ماتحتويه من حديد، وتستغل فقر الشباب العاطل عن العمل، حيث تم تدمير عدة أبنية غرب إدلب بالقرب من الحدود الإدارية مع محافظة حماة.