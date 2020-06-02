أهالي قريتي “كاسان وقسر ديب” بريف المالكية يمنعون القوات الروسية من إنشاء قواعد عند الحدود السورية – التركية

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان من مصادر موثوقة، أن دورية روسية مؤلفة من نحو 15 مدرعة، اتجهت صباح اليوم إلى قرية كاسان شمال المالكية (ديريك) بغية إنشاء قاعدة روسية في مدرسة القرية، إلا أن أهالي القرية من رجال ونساء وأطفال اعترضوا الآليات ومنعوها من التمركز، مما اضطر الدورية للانسحاب

وأضافت مصادر المرصد السوري، بأن الدورية المنسحبة توجهت إلى قرية قسر ديب الواقعة بريف المالكية أيضاً، والتي بدأت روسيا إنشاء قاعدة فيها قبل أيام، إلا أن الأهالي تجمعوا وأعاقوا تمركز الدورية وسط توتر يسود المنطقة، يذكر أن روسيا تسعى لإنشاء قاعدتين في تلك القريتين الواقعتين شمال وشمال غرب المالكية عند الحدود السورية – التركية

وكان المرصد السوري نشر في 28 من الشهر الفائت، أن نحو 12 مصفحة روسية وصلت خلال الساعات الفائتة إلى منطقة المالكية (ديريك)، وسط تحليق لمروحيتين روسيتين في أجواء المنطقة، ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن القوات الروسية تعمد إلى إنشاء قاعدة لها في قرية قسر ديب شمال غرب المالكية على مقربة من الحدود السورية – التركية، حيث جرى وضع رادرات في إحدى مدارس القرية قبل أيام.