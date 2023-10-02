أهالي مدينة تلبيسة يعتقلون أحد أفرد عصابة مدعومة من “حزب الله” ويرفضون تسليمه للسلطات المحلية

محافظة حمص: ألقى شبان من مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي القبض على أحد أفراد العصابات التي تمتهن عمليات السطو المسلح وسرقة منازل المدنيين أثناء محاولته سرقة إحدى الدراجات النارية ضمن الحي الشمالي للمدينة، بعد ظهر اليوم الاثنين.

وأشار نشطاء المرصد السوري إلى أن الشبان الذين ألقوا القبض على اللص رفضوا القيام بتسليمه لمركز ناحية مدينة تلبيسة أو أي مفرزة أمنية تابعة للنظام نظراً ليقينهم المسبق بأنه سيتم إطلاق سراحه على الفور.

وأكد مصدر محلي من أبناء مدينة تلبيسة أن الشاب الذي تم إلقاء القبض عليه متلبساً وينحدر من حي العباسية وسط مدينة حمص حيث أقر بإقدامه على سرقة أكثر من خمسة دراجات نارية وأجهزة هاتف خلوي من داخل المدينة بالتنسيق مع عدد من اللصوص (أفراد العصابة) الذين يؤمنون له الطرقات أثناء تنفيذ عمليات السرقة.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته -لأسباب تتعلق بسلامته-أن اللص أكد وجود شبكات مؤلفة من عدة أشخاص من أبناء القرى التابعة لمدينة تلبيسة تقوم بتنفيذ مهمات السرقة والخطف بحق المدنيين بقصد طلب الفدية بالتنسيق مع شخصيات مدعومة من حزب الله اللبناني داخل حي العباسية.

فيما ولم يفصح أحد من أبناء مدينة تلبيسة عن المصير الذي سيلاقيه اللص عقب الانتهاء من عملية التحقيق معه، إلا أن الترجيحات المحلية تؤكد أنه سيتم العمل على إطلاق سراحه بعد الحصول على المعلومات المؤكدة حول هوية المتورطين من أبناء القرى المجاورة بعمليات السرقة وتنظيم ضبط رسمي يقدم للقضاء في وقت لاحق.

تجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام في الداخل السوري تشهد حالة غير مسبوقة من الفلتان الأمني وسط عدم اتخاذ سلطات الأمن وعناصر المفارز الأمنية أي دور للحد منها.