أهالي يعثرون على جثتين لعنصرين من “أسود الشرقية” في شقة سكنية بحي الجورة في ديرالزور

أهالي يعثرون على جثتين لعنصرين من “أسود الشرقية” في شقة سكنية بحي الجورة في ديرالزور

محافظة ديرالزور : عثر أهالي على جثتين لعنصرين من فصيل أسود الشرقية جرى التمثيل بهما داخل شقة سكنية في حي الجورة بمدينة دير الزور، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام والمليشيات الإيرانية، دون معرفة أسباب ودوافع القتل حتى اللحظة.

وأشار المرصد السوري 30 من كانون الثاني الفائت، إلى أن اشتباكات مسلحة اندلعت بين أفراد من قبيلة البوسرايا من جهة، وميليشيا أسود الشرقية من جهة أخرى، على خلفية اتهام الأخيرة أحد أنباء البوسرايا بالضلوع في عملية اغتيال قائد أسود الشرقية الموالي للنظام وإيران قبل يومين.

وأسفرت الاشتباكات عن إصابة شاب بطلق ناري طائش، وسط معلومات عن استنفار أبناء قبيلة البوسرايا بالقرب من مقرات أسود الشرقية، في حي الضاحية بمدينة ديرالزور ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام والميليشيات الموالية لها