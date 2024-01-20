أهالي يعثرون على جثه مقطعة لشاب في نهر جقجق بمدينة القامشلي شمال الحسكة

محافظة الحسكة: عثر أهالي على جثة شاب يبلغ من العمر 25 عاماً، متقطعة إلى أجزاء داخل كيس كبير، وملقاة في نهر جقجق قرب حي زنود بمدينة القامشلي شمال الحسكة ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، ووفقاً للمعلومات فإن القاتل له سجل إجرامي، حيث أنه أقدم على قتل أخيه العام الفائت.

وبذلك، يكون المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق وقوع 18 جريمة قتل بشكل متعمد منذ مطلع العام 2024، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ماتزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم 18 شخص، هم: طفلان، و4 مواطنات، و12 رجل، توزعوا على النحو التالي:

– 6 جرائم في درعا راح ضحيتها 6 أشخاص بينهم طفلة وسيدتين

– 4 جريمة في ريف دمشق راح ضحيتها 4 أشخاص بينهم طفل وسيدة

– جريمة في دمشق راح ضحيتها سيدة

– جريمة في دير الزور راح ضحيتها رجل

– 2 جريمة في حمص راح ضحيتها رجلين

– 2 جريمة في حماة راح ضحيتها رجلين

– 2 جريمة في الحسكة راح ضحيتها رجلان