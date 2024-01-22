أهالي يعثرون على جثة رجل ستيني مقتولاً بطلق ناري في مدينة السويداء

محافظة السويداء: عثر أهالي على جثة رجل في العقد السادس من العمر مقتولاً بطلق ناري في القلب ويظهر على جسده آثار تعذيب، بجانب مدرسة التمريض الواقعة في مدينة السويداء، حيث جرى نقل الجثة إلى المشفى الوطني، دون معرفة أسباب ودوافع الجريمة حتى اللحظة.

وبذلك، يكون المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق وقوع 21 جريمة قتل بشكل متعمد منذ مطلع العام 2024، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ماتزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم 22 شخص، هم: طفلان، و4 مواطنات، و16 رجل، توزعوا على النحو التالي:

– 6 جرائم في درعا راح ضحيتها 6 أشخاص بينهم طفلة وسيدتين

– 4 جريمة في ريف دمشق راح ضحيتها 4 أشخاص بينهم طفل وسيدة

– جريمة في دمشق راح ضحيتها سيدة

– جريمة في دير الزور راح ضحيتها رجل

– 3 جريمة في حمص راح ضحيتها 3 رجال

– 2 جريمة في حماة راح ضحيتها رجلان

– 2 جريمة في الحسكة راح ضحيتها رجلان

– جريمة في اللاذقية راح ضحيتها رجلان

– جريمة في السويداء راح ضحيتها رجل