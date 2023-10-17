أهالي يعثرون على جثة شاب بعد يومين من فقدانه.. وإصابة آخر برصاص على يد مسلحين مجهولين في ريف درعا

أهالي يعثرون على جثة شاب بعد يومين من فقدانه.. وإصابة آخر برصاص على يد مسلحين مجهولين في ريف درعا

محافظة درعا: عثر أهالي على جثة شاب مقتولاً وتظهر على جثته آثار تعذيب وذلك بعد يومين من فقدان الاتصال به، بين بلدة اليادودة وقرية الشحم بريف درعا الغربي.

وفي السياق، أصيب شاب بجراح نقل على إثرها إلى المشفى لتلقي العلاج، نتيجة تعرضه لإطلاق نار برصاص مسلحين محليين في مدينة نوى بريف درعا الغربي، ويشار بأن الشاب كان ينضوي سابقاً ضمن الفصائل المحلية قبل عملية التسوية في العام 2018.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 410 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 333 شخصا، هم:

– 116 مدني بينهم 6 سيدات و6 أطفال

– 25 من المتهمين بترويج المخدرات.

-144 من قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها والمتعاونين معها بينهم امرأة

– 23 من المقاتلين السابقين ممن أجروا “تسويات” ولم ينضموا لأي جهة عسكرية بعدها.

– 10 من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”.

– 11 من المقاتلين السابقين ممن أجروا “تسويات” وانضموا لأجهزة النظام الأمنية

– 2 من العاملين لصالح حزب الله اللبناني بينهم قيادي

– 1 من المتعاونين مع الميليشيات الإيرانية.

– 1 من المقاتلين السابقين في “جبهة النصرة سابقاً”.