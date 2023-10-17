أهالي يعثرون على جثة شاب مقتولاً.. وإصابة شاب آخر برصاص مسلحين مجهولين في ريف درعا

أهالي يعثرون على جثة شاب مقتولاً.. وإصابة شاب آخر برصاص مسلحين مجهولين في ريف درعا

محافظة درعا: عثر أهالي على جثة شاب عليها آثار إطلاق نار برصاص مسلحين مجهولين جنوبي بلدة نمر في ريف درعا الشمالي، وينحدر الشاب من بلدة تل شهاب بريف درعا ويتهم بضلوعه بأعمال سرقة.

وفي السياق، أصيب شاب بإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين قرب قرية العجمي في ريف درعا الغربي.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 412 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 334 شخصا، هم:

– 117 مدني بينهم 6 سيدات و6 أطفال

– 25 من المتهمين بترويج المخدرات.

– 144 من قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها والمتعاونين معها بينهم امرأة

– 23 من المقاتلين السابقين ممن أجروا “تسويات” ولم ينضموا لأي جهة عسكرية بعدها.

– 10 من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”.

– 11 من المقاتلين السابقين ممن أجروا “تسويات” وانضموا لأجهزة النظام الأمنية

– 2 من العاملين لصالح حزب الله اللبناني بينهم قيادي

– 1 من المتعاونين مع الميليشيات الإيرانية.

– 1 من المقاتلين السابقين في “جبهة النصرة سابقاً”.