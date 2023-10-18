أهالي يعثرون على جثة شاب مقتولاً بعد أيام من اختطافه في ريف درعا

أهالي يعثرون على جثة شاب مقتولاً بعد أيام من اختطافه في ريف درعا

محافظة درعا: عثر أهالي على جثة شاب مقتولاً على الطريق الواصل بين بلدة خربة غزالة ودرعا البلد، على يد مجهولين وذلك بعد أيام من اختطافه لأسباب مجهولة، ويشار بأن الشاب مدني ولا ينتمي لاي جهة عسكرية.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 415 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 336 شخصا، هم:

– 118 مدني بينهم 6 سيدات و6 أطفال

– 25 من المتهمين بترويج المخدرات.

– 144 من قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها والمتعاونين معها بينهم امرأة

-24 من المقاتلين السابقين ممن أجروا “تسويات” ولم ينضموا لأي جهة عسكرية بعدها.

– 10 من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”.

– 11 من المقاتلين السابقين ممن أجروا “تسويات” وانضموا لأجهزة النظام الأمنية

– 2 من العاملين لصالح حزب الله اللبناني بينهم قيادي

– 1 من المتعاونين مع الميليشيات الإيرانية.

– 1 من المقاتلين السابقين في “جبهة النصرة سابقاً”.