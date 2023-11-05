أهالي يعثرون على رضيعة تخلى عنها ذويها ملقاة أمام عيادة طبية وسط مدينة الرقة

محافظة الرقة: عثر أهالي على رضيعة تخلى عنها ذويها لأسباب مجهولة، ملقاة على درج أحد العيادات الطبية في شارع تل أبيض وسط مدينة الرقة، ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

ويأتي ذلك في ظل تزايد حالات التخلي عن الأطفال حديثي الولادة من قبل ذويهم لأسباب عديدة منها العلاقات غير الشرعية ولأسباب أخرى.

ووثق نشطاء المرصد السوري 56 حالة تخلي عن أطفال حديثي الولادة في مختلف المناطق السورية وعلى اختلاف الجهات المسيطرة، منذ مطلع العام الجاري، عثر عليهم في “الحاويات” والحقائب والأكياس وأمام المساجد وعلى قارعة الطريق، في ظاهرة لا تمت للإنسانية بِصلة.

توزعت تلك الحالات وفق الآتي:

-23 حالات في مناطق النظام

– 27 حالة ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية

– 3 حالات في مناطق سيطرة الفصائل الموالية لتركيا

– 3 حالات ضمن مناطق نفوذ “هيئة “تحرير الشام”