أهالي يعثرون على سيدة مشنوقة في ريف درعا الشمالي

محافظة درعا: عثر أهالي في ريف درعا على جثة سيدة، تعمل ضمن المشاريع الزراعية جنوب مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، مشنوقة في ظروف غامضة، بواسطة “إشارب” نسائي بالقرب من مدرسة السواقة في المدينة، ومن ثم تم نقلها إلى مشفى الصنمين العسكري.

يأتي ذلك في ظل الفوضى والظروف الاقتصادية والاجتماعية السيئة التي يعاني منها غالبية السوريين ضمن مناطق سيطرة قوات النظام.

وأشار المرصد السوري، في 22 من أيلول الجاري، إلى عثور أهالي على فتى 16 عاما مشنوقا في ظروف غامضة، داخل منزل ذويه في منطقة الدريكيش بريف محافظة طرطوس، فيما لم ترد معلومات عن سبب الوفاة ولازالت التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادثة.