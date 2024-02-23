أهالي يعثرون على طفلة تخلى عنها ذويها بعد وضعها أمام مسجد في مدينة الرقة

أهالي يعثرون على طفلة تخلى عنها ذويها بعد وضعها أمام مسجد في مدينة الرقة

محافظة الرقة: عثر أهالي مساء أمس على طفلة حديثة الولادة تخلى عنها ذويها، حيث قامت سيدة عشرينية بوضعها أمام مسجد الشهداء في مدينة الرقة ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وذهبت بحجة شرب الماء ولاذت بالفرار.

ووثق نشطاء المرصد السوري 9 حالات تخلي عن أطفال حديثي الولادة في مختلف المناطق السورية وعلى اختلاف الجهات المسيطرة، منذ مطلع العام 2024، عثر عليهم في “الحاويات” والحقائب والأكياس وأمام المساجد وعلى قارعة الطريق، في ظاهرة لا تمت للإنسانية بِصلة.

توزعت تلك الحالات وفق الآتي:

– 6 ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، واحد منهم عثر عليه مفارق الحياة.

–1 ضمن مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام.

– 1 ضمن مناطق سيطرة قوات النظام

– 1 ضمن مناطق “درع الفرات”