أهالي يعثرون على طفل حديث الولادة بمدينة رميلان بريف الحسكة 

محافظة الحسكة: عثر أهالي على طفل حديث الولادة في منطقة نائية بقيصرية سلمان التابعة لمدينة رميلان بريف الحسكة الشمالي، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة سوريا الديمقراطية.

ويأتي ذلك في ظل تزايد حالات التخلي عن الأطفال حديثي الولادة من قبل ذويهم لأسباب عديدة منها العلاقات غير الشرعية ولأسباب متعددة أخرى.

ووثق نشطاء المرصد السوري 6 حالات تخلي عن أطفال حديثي الولادة في مختلف المناطق السورية وعلى اختلاف الجهات المسيطرة، منذ مطلع العام 2024، عثر عليهم في “الحاويات” والحقائب والأكياس وأمام المساجد وعلى قارعة الطريق، في ظاهرة لا تمت للإنسانية بِصلة.

توزعت تلك الحالات وفق الآتي:

– 4 ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، واحد منهم عثر عليه مفارق الحياة.

–1 ضمن مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام.

– 1 ضمن مناطق سيطرة قوات النظام