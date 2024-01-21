أهالي يعثرون على طفل حديث الولادة تخلى عنه ذويه في مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور: عثر أهالي صباح اليوم على طفل حديث الولادة تخلى عنه ذويه مرمياً في أحد حارات مدينة البصيرة ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في ريف دير الزور الشرقي.

ووثق نشطاء المرصد السوري 2 حالة تخلي عن أطفال حديثي الولادة في مختلف المناطق السورية وعلى اختلاف الجهات المسيطرة، منذ مطلع العام 2024، عثر عليهم في “الحاويات” والحقائب والأكياس وأمام المساجد وعلى قارعة الطريق، في ظاهرة لا تمت للإنسانية بِصلة.

توزعت تلك الحالات وفق الآتي:

– 2 ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية