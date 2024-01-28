أهالي يعثرون على طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة مقتول في مدينة القامشلي

محافظة الحسكة: عثر على جثة طفل وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، بعد فقدانه عدة أيام، مقتول في ظرف غامض، وملقاة جثته داخل بئر في فناء منزل بحي الكورنيش في مدينة القامشلي شمال الحسكة.

وبذلك، يكون المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد وثق 4 جريمة قتل بشكل متعمد ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” منذ مطلع العام 2024، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ماتزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم 6 هم: 5رجال، و 1 طفل توزعوا على النحو التالي:

– طفل في الحسكة

– رجل في دير الزور

– 4 في الرقة