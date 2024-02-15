أهداف إيران في المنطقة لن يحصد السوريون من ورائها إلّا الدمار

منذ التدخل السافر للفُرس في النزاع السوري عام 2011، لم يهدأ الوضع بل زادا تعقيدا، فإيران التي منعت النظام السوري من السقوط بمعية روسيا وحلفائهما باتت تصول وتجول وتوسّع هدفها ليصبح هدف استراتيجي مدروس بعيد المدى، هدف يتركز على الحضور بقوة في المجال السياسي بالتحكم وفرض سياسة الأمر الواقع وهدف اقتصادي في ظاهرة دعم لدمشق وباطنه مطامع لن يحصل السوريون من ورائها إلّا الدمار، فلم تتوسع طهران في منطقة ما إلا وخلفت الحرب والفوضى والانقسام والتشيع وبلدان الجوار السوري أبسط دليل بل الألمع.

وقال الدكتور جمال الشوفي، الباحث والاكاديمي، في حديث مع المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن وجود طهران في سوريا بدأ من العراق عام2003 حين دخلت بغداد تحت الرعاية الأمريكية وسيطرت على المنطقة الجنوبية بشكل شبه كامل واتضح مدى التأثير والسيطرة على القرار العراقي بشكل عام، مشيرا إلى أن التمركز في سوريا توضح مع الثورة2011 وبدأت تكشف المليشيات بتسميات مختلفة كالفاطميون وحزب الله وغيرهما منن يعترفون بالمرجعية الفارسية.

وأفاد الشوفي بأن دخول المليشيات الإيرانية لتثبيت وجودها على الأرض مع النظام ضد الثورة السورية السلمية، لافتا إلى أن سياسة التهجير التي انتهجتها إيران في سوريا وقد تمركزت في نقاط كثيرة كحلب ودمشق بشكل رئيسي بعد سيطرتها على معبر البوكمال عام2016، ونجحت في ربط الخط البري من طهران فبغداد ودمشق وصولا لجنوب لبنان من الساحل السوري عبر الممر المذكور سالفا وقد كانت تلك نقطة التحول بالنسبة للسياسة الإيرانية في مايعرف باستكمال الهيمنة على الشام والعراق وذلك ضمن إطار عسكري لك يتضح بعد شكله السياسي لغاية اليوم مع أن إيران موجودة في المفاوضات السياسية بمثلث أستانة مع روسيا وتركيا محاولة إثبات وجودها العسكري ومن ثم السياسي داخل سوريا عبر تفاهمات الخطوط البرية وتمركزها على الأرض..

وأكد الأكاديمي السوري أن روسيا تستفاد من تمركز المليشيات الإيرانية في سوريا وبنفس الوقت هي منافس لها، لافتا الى أن إتفاق عمان و إتفاق القدس عام2017و2018 لايطلب ابعاد المليشيات الإيرانية عن مايسمى حدود المنطقة الجنوبية بمافي معناه أنها اتفاقات لا تهدف لإزالة إيران أو أذرعها من داخل سوريا تجنبا لوجود صدام مباشر معها او لدورها في تفكيك المنطقة.

وعلق رامز السيد،عضو المكتب السياسي ومدير مكتب فرنسا في تيار التغيير الوطني السوري، في حديث مع المرصد السوري عن التواجد الإيراني وخطورته بسوريا، قائلا :”الاهتمام الشيعي في المنطقة الشمالية وخاصة دير الزور ليس وليداً زمنياً قريباً بل إنه يمتد لعقود سبقت الثورة السورية ، عملت ايران خلال تلك العقود السابقة على الانتشار الفكري وكانت عمليات التشيّع تجري على قدم وساق بمباركة من النظام وتسهيلات لا حدود لها فقد استطاعت إيران خلال تلك الفترة أن تصل لإنجازات غير مسبوقة ومنها افتتاح الحسينيات والمراكز الخدمية ذات الطابع الشيعي بل واستطاعت أن تُشيّع قرى بأكملها في ريف دير الزور بما يُعرف بالشامية والجزيرة ومن تلك القرى حطلة ومرّاط والحسينية والصالحية والسكرية وأثرت بغيرها تأثيراً ملحوظاً كلفها الكثير من الوقت والمال والهدف الرئيسي من ذلك الانتشار هو الموقع الجغرافي المميز والمحادي للعراق والذي ارادت به إيران إيجاد ممر جغرافي تربط به العراق المتصلة أصلاً بإيران مع العمق الداخلي السوري الذي يسهل فعلياً حركتها بالوصول لمناطق الداخل مثل حمص وحلب وحماة ومناطق الغاب ومضياف وسلمية وصولاً لشواطئ البحر المتوسط ولبنان ( المستعمرة الإيرانية الأكبر بعد العراق )”. .

وفي سؤال المرصد عن ماتريده إيران من سوريا، رد:” الأمر ليس محصوراً فقط في الشمال السوري بل إنها تسعى للسيطرة المُطلقة على غرار أفعالها في العراق ، فلو لاحظنا نشر إيران لفكرها الشيعي نراه على امتداد الجغرافية السورية تقريباً في حلب وحمص وحماة وعلى طول الشريط الساحلي اللاذقية وطرطوس ومابها من أرياف ولكن بيضة القبان التي تسعى لها إيران هو تشييع العاصمة دمشق وخطواتها التي بدأت منذ عقود في قرى ريف دمشق وضواحيها مثل ببيلا ويلدا وبيت سحم وصولاً لمنطقة السيدة زينب وسيطرة مُطلقة على المقامات والمراقد المقدسة في العاصمة دمشق ، فإيران لا تريد التواجد فقط سوريا بل إنها تريد التأثير والسيطرة”..

وعن زعزعة أمن المنطقة الذي تسعى إليه ايران، اعتبر السياسي السوري، أن المنطقة متوترة ومتزعزعة بجميع مفاصلها الأمنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية وحتى الثقافية ، ومسألة مهددة من قبل تركيا ، مشيرا الى ان ذلك عنوان عريض يحمل طابعاً تناحرياً بين إيران وتركيا ولكن واقعه عكس هذا تماماً فهما شريكان أساسيان متفاهمان ليس في المنطقة هذه فحسب ولكن لما بعد حدود المنطقة فواقعمها يقول بأنهما فرضا نفسيهما كجناحان دينيان أساسيان ( للسنة والشيعة ) قاطعوا المصالح وأرسوا مبدأ التفاهم والانتفاع المشترك في جغرافيا لاحدود لها .

ومن جانبه، قال العميد المنشق، أحمد حمادة، في حديث مع المرصد السوري، إن المنطقة الشرقية من الحدود العراقية إلى الداخل هي منطقة هامة لإيران حيث تريد إستمرار الإمدادات لميليشياتها حتى لبنان، وتسعى لصنع مجتمعات موالية من خلال نشر التشيع مستغلة حاجة الناس بسبب الفقر ،و أقامت مواقعا عسكرية ومدنية وخدمية ودينية لتستخدم الاساليب الناعمة في تحقيق ماتريد.

وأشار إلى مساعي إيران وميليشياتها للسيطرة على المنطقة ومنها سوريا وبناء جيش خاص بها للإستثمار في المنطقة إقتصاديا وعسكريا وسياسيا وهذه السياسة تنفذها منذ عام 1979.