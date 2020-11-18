أوباما يكشف عن أكبر إخفاقاته الرئيسية في سوريا خلال فترة رئاسته

كشف الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، عن الإخفاقات الرئيسية خلال فترة رئاسته، بما في ذلك “المأساة السورية” ومحاولاته الفاشلة لإقناع المجتمع الدولي بالحفاظ على سوريا موحدة.

وقال أوباما في مقابلة مع القناة الألمانية “ntv”: “في مجال السياسة الخارجية، ما زالت المأساة في سوريا تؤلمني. فخلال الربيع العربي، كانت مصر في دائرة الضوء، ثم ليبيا وسوريا بدأت في الانهيار ايضا”.

وأكد:” لقد فشلت في إقناع ولفت نظر المجتمع الدولي إلى ضرورة منع انهيار سوريا.. لا أستطيع التوقف عن التفكير في المعاناة الإنسانية التي تلت ذلك”.

من جانب آخر، عزا الرئيس السابق أوباما الفشل إلى الحزب الديمقراطي، وعدم قدرته على بسط شعبيته، قائلا “وحتى بعد إعادة انتخابي، لم نستعيد الأغلبية في الكونغرس. كانت يداي مقيدة أكثر مما كنت أريد عند تمرير القوانين”.

المصدر: روسيا اليوم