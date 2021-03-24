أوكسجين سوري الى لبنان

نقلت وسائل إعلام سورية عن وزيري الصحة في لبنان وسوريا القول اليوم الأربعاء إن سوريا ترسل إمدادات أكسجين طارئة إلى لبنان حيث يوجد ألف مريض على أجهزة التنفس الاصطناعي في مستشفياته ويوشك الأكسجين المتوفر بها على النفاد.

وقال وزير الصحة السوري حسن الغباش للوكالة العربية السورية للأنباء إن سوريا سترسل 75 طنا من الأكسجين على مدى ثلاثة أيام.

وصرح حمد حسن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية لقناة الإخبارية السورية الرسمية بأن الكمية الموجودة من الأكسجين في مستشفيات لبنان تكفي ليوم واحد فقط إذ عرقل سوء الأحوال الجوية

رسو السفن التي تنقل الإمدادات.

ولم يذكر حسن إن كان المرضى الذين يستخدمون أجهزة التنفس الاصطناعي من مصابي كوفيد-19.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عنه القول “هذه الاستجابة تنقذ أرواح اللبنانيين وتكفي لمدة ثلاثة أيام ريثما تصل الإمدادات”.

المصدر: رويترز

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