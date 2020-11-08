المرصد السوري لحقوق الانسان


أول تهنئة من قيادي على الأراضي السورية لبايدن

هنأ القائد العام لـ”قوات سوريا الديمقراطية” مظلوم عبدي المرشح الديمقراطي جو بايدن، بإعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، داعيا إلى استمرار التعاون الوثيق بين الجانبين.

  • وكتب عبدي على “تويتر”: “أتقدم بأحر التهاني إلى جو بايدن وكامالا هاريس على فوزهما التاريخي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية”.

    وأضاف: “نتطلع إلى استمرار التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة لحماية مكاسبنا في الحرب ضد داعش وبناء مستقبل أفضل للسوريين”.

    المصدر: RT

 

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