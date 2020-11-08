أول تهنئة من قيادي على الأراضي السورية لبايدن
هنأ القائد العام لـ”قوات سوريا الديمقراطية” مظلوم عبدي المرشح الديمقراطي جو بايدن، بإعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، داعيا إلى استمرار التعاون الوثيق بين الجانبين.
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وكتب عبدي على “تويتر”: “أتقدم بأحر التهاني إلى جو بايدن وكامالا هاريس على فوزهما التاريخي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية”.
وأضاف: “نتطلع إلى استمرار التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة لحماية مكاسبنا في الحرب ضد داعش وبناء مستقبل أفضل للسوريين”.
I extend my warmest congratulations to @JoeBiden and @KamalaHarris on their historic election victory. We look forward to continued close cooperation with the United States to protect our gains in the fight against Daesh and build a better future for Syrians.
— Mazloum Abdî مظلوم عبدي (@MazloumAbdi) November 8, 2020
المصدر: RT
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