أول لاجئة سورية تحقق حلمها وتصبح قبطان طائرة

حققت اللاجئة السورية، مايا غزال (22 عاما)، حلمها، وأصبحت أول لاجئة سورية قبطان طائرة ولديها الآن طموح في أن تصبح قبطان طائرة تجارية.

وكشفت مجلة “فوغ” البريطانية قصة هذه اللاجئة، وأوضحت أنه في عام 2015، عندما كانت تبلغ من العمر نحو 16 عاما، أجبرت مايا غزال على الفرار من منزلها في العاصمة السورية دمشق مع والدتها وشقيقيها الصغار، والذهاب إلى بريطانيا، حيث تم لم شملهم مع والدها، الذي وصل إلى البلاد قبل عام.

ورأت مايا أن هذه الخطوة هي “بدايتها الجديدة الرائعة”، وكانت لديها آمال وأحلام كبيرة واعتقدت أن الحياة ستعود إلى نوع من الحياة الطبيعية، لكن لسوء الحظ، لم يكن هذا هو الحال في البداية، وقد عانت من الوصم والعداء، وفق “فوغ”.