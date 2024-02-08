إثر استهدافه قبل أيام من قبل خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”.. مقتل عنصر من قوات سوريا الديمقراطية في مدينة الحسكة

إثر استهدافه قبل أيام من قبل خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”.. مقتل عنصر من قوات سوريا الديمقراطية في مدينة الحسكة

محافظة الحسكة: قتل عنصر من قوات سوريا الديمقراطية قبل أيام جراء استهدافه بطلقة نارية في الرأس من قبل مسلحين من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في حي العزيزية بمدينة الحسكة.

وأحصى المرصد السوري 27 عملية قامت بها خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” منذ مطلع العام 2024، تمت عبر هجمات مسلحة واستهدافات وتفجيرات، ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فقد بلغت حصيلة القتلى جراء العمليات آنفة الذكر 15 قتيل، هم: 12 من قوات سوريا الديمقراطية ومن قوى الأمن الداخلي وتشكيلات عسكرية أخرى عاملة في مناطق الإدارة الذاتية، و1 من التنظيم، و2 مدني

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

* 20 عملية في دير الزور أسفرت عن مقتل 6 من العسكريين و2 مدني.

* 3 عمليات في الحسكة أسفرت عن مقتل 3 من العسكريين.

* 3 عمليات في الرقة أسفرت عن مقتل 3 من العسكريين.

* عملية في حلب أسفرت عن مقتل 1 من التنظيم.