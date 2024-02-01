إثر خلاف تطور لاشتباكات.. شاب يضرم النيران في صيدلية بريف دير الزور

محافظة ديرالزور: أقدم شخص على إحراق صيدلية ابن عمه إثر خلاف بين عائلتين في بلدة الصبحة بريف ديرالزور الشرقي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية أو مادية حتى اللحظة، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة “قسد”.

وبذلك، يرتفع عدد الاقتتالات نتيجة الأخذ بالثأر والاشتباكات العائلية والعشائرية وفوضى انتشار السلاح بشكل عشوائي بين المدنيين، ضمن مناطق “الإدارة الذاتية منذ مطلع العام الجاري، إلى 6 اقتتالات، أسفرت عن مقتل 5 و إصابة 5 أشخاص بجراح، توزعوا على النحو التالي:

– 4 اقتتالات في دير الزور أسفرت عن إصابة 5 أشخاص بجراح

– 2 اقتتال في الرقة أسفر عن مقتل 5 أشخاص