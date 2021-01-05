إثر خلاف عائلي في بلدة بريف درعا.. توتر متواصل واشتباكات أسفرت عن إصابة مدني 

محافظة درعا-المرصد السوري لحقوق الإنسان: أصيب مواطن برصاص طائش، اليوم، تزامناً مع مروره بالقرب من اشتباكات عائلية في بلدة الجيزة بريف درعا الشرقي، حيث اندلعت اشتباكات بين عائلتي السويدان والخطيب، بسبب خلاف قديم، واستخدم خلال الاشتباكات الأسلحة الفردية والرشاشة، وقطع شوارع البلدة وإشعال إطارات مطاطية، وأغلقت المحال التجارية، وسط استمرار التوتر في البلدة.

ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 834 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 544، وهم: 152 مدنيًا بينهم 12 مواطنة، و16 طفل، إضافة إلى 245 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و105 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و23 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 24 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.