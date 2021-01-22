إثر محاولة تسلل.. الاشتباكات تتجدد على محاور عين عيسى بين “قسد” والفصائل الموالية لتركيا

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، تجدد الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى، على محاور قريتي جهبل والمشيرفة شرقي عين عيسى، إثر محاولة الفصائل الموالية لتركيا التسلل إلى مواقع “قسد”، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكانت القوات التركية والفصائل الموالية لها قد قصفتا، أمس، بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون قريتي جهبل ومشيرفة على الطريق الدولي “m4” شرقي صوامع عين عيسى بريف الرقة الشمالي، تزامنًا مع أصوات اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة على تلك المحاور، ويأتي ذلك بعد أقل من 48 ساعة من الهدوء الحذر على تلك المحاور.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد في 19 يناير/كانون الثاني، اشتباكات بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة، بين قوات سوريا الديمقراطية من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، إثر محاولة تسلل الأخيرة إلى محور قرية معلق شرق ناحية عين عيسى، تزامنًا مع قصف مدفعي متبادل بين الطرفين.