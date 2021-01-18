إثر محاولة تسلل للفصائل الموالية لتركيا.. الاشتباكات العنيفة تتجدد على محاور عين عيسى بريف الرقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، اشتباكات بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة، بين قوات سوريا الديمقراطية من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، إثر محاولة تسلل الأخيرة إلى محور قرية معلق شرق ناحية عين عيسى، تزامنًا مع قصف مدفعي متبادل بين الطرفين، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكانت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان أفادت، في 14 يناير/كانون الثاني، بأن “قسد” دمرت آلية “تركس” تابعة للفصائل الموالية لأنقرة كانت تقوم بعمليات رفع سواتر وتحصين نقاط على جبهة “جهبل”، الواقعة بريف عين عيسى الشرقي، شمالي مدينة الرقة.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن عملية الاستهداف جاءت بضوء أخضر من قبل الجانب الروسي المتواجد في عين عيسى، وهي المرة الأولى من نوعها التي تعطي روسيا الضوء الأخضر لقسد لمثل هذه عمليات.

ورصد المرصد السوري، في 13 يناير/كانون الثاني، اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، بين “قسد” من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، إثر محاولة تسلل للأخيرة على محاور قريتي المشيرفة وجبهل بريف عين عيسى شمال الرقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن، ويأتي ذلك بعد نحو أسبوع من الهدوء الحذر على تلك المحاور.