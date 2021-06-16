إثر محاولتهم التسلل إلى “مشروع زراعي”.. مقتل وإصابة 4 عناصر من “فرقة الحمزة” في ريف تل تمر بالحسكة

محافظة الحسكة: وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل عنصر من “فرقة الحمزة” متاثرًا بجراحه التي أصيب بها، ليل أمس، أثناء محاولته مع مجموعة من عناصر الفصائل الموالية لتركيا التقدم نحو مشروع زراعي وسرقته قرب قرية العريشة بريف تل تمر شمالي الحسكة.

ووفقًا لمصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، جرت اشتباكات ما بين “قسد” وعناصر الفصائل الموالية لتركيا، بعد اجتياز الأخيرة المنطقة الفاصلة مع “قسد”، وأصيب على إثرها 3 عناصر من “فرقة الحمزة” قبل أن ينسحبوا إلى مواقعهم.

وفي 21 أيار الفائت، قصفت القوات التركية من مواقعها في باب الخير وداودية وأم عشبة بريف الحسكة، خطوط التماس مع قوات سوريا الديمقراطية قرب مزرعة بوبي بالمنطقة ذاتها، ووفقًا لنشطاء المرصد السوري في المنطقة، فإن القصف جاء بعد الاشتباه بتحركات على محاور التماس.