إثر مشاجرة.. مقتل شخص على يد آخر في مدينة الميادين بديرالزور

إثر مشاجرة.. مقتل شخص على يد آخر في مدينة الميادين بديرالزور

محافظة دير الزور: قتل شخص من بلدة القورية، على يد شخص آخر، إثر خلاف تحول إلى مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص في مدينة الميادين شرق ديرالزور، ضمن مناطق سيطرة قوات النظام والميلشيات الإيرانية.

وبذلك، يكون المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق وقوع 126 جريمة قتل بشكل متعمد منذ مطلع العام 2024، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ما تزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم 137 شخص، هم: 7 أطفال، و21 مواطنة، و109 رجل وشاب، توزعوا على النحو التالي:

– 37 جريمة في درعا راح ضحيتها 31 رجل، و3 أطفال، و8 سيدات

– 11 جرائم في السويداء راح ضحيتها 9 رجال، وطفل، وسيدة

– 28 جريمة في ريف دمشق راح ضحيتها 24 رجل، وطفلان، و7 سيدات

– 14 جريمة في حمص راح ضحيتها 13 رجل وطفلة

– 7 جرائم في حماة راح ضحيتها 7 رجال

– 2 جريمة في الحسكة راح ضحيتها رجلان

–8 جرائم في دير الزور راح ضحيتها 7 رجال، وسيدة

–5 جرائم في دمشق راح ضحيتها 3 رجال، و2 سيدات

– 4 جرائم في اللاذقية راح ضحيتها 4 رجال، وسيدة

– 6 جرائم في طرطوس راح ضحيتها 6 رجال

– جريمة في القنيطرة راح ضحيتها رجل.

– 3 جريمة في حلب راح ضحيتها رجلان وسيدة