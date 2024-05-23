إثر وقوع مشاجرة بينهما.. إصابة عنصر في الشرطة المدنية برصاص عنصر من فصيل موالي لتركيا في منطقة “درع الفرات” شمالي حلب

إثر وقوع مشاجرة بينهما.. إصابة عنصر في الشرطة المدنية برصاص عنصر من فصيل موالي لتركيا في منطقة “درع الفرات” شمالي حلب

محافظة حلب: أصيب أحد عناصر الشرطة المدنية أمس بجراح في يده وقدمه إثر تعرضه لإطلاق نار بشكل مباشر على يد عنصر من فصيل “عاصفة الشمالي” المنضوي ضمن “الجيش الوطني”، الموالي لتركيا نتيجة مشاجرة وقعت بينهما على إثر خلاف تطور لاستخدام السلاح في مدينة إعزاز ضمن منطقة “درع الفرات”، بريف حلب الشمالي.

ويأتي ذلك في ظل الفوضى والفلتان الأمني ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بـ”درع الفرات”.

وأشار المرصد السوري في 22 نيسان الفائت إلى وقوع مشاجرة بين شابين إثر خلافات بينهما تطورت لاستخدام السلاح، بالقرب من دوار الكفين في وسط مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، ضمن عمليات “درع الفرات”، مما أدى لإصابة أحدهما بجروح طفيفة تم نقله إلى إحدى المشافي لتلقي العلاج.