إحياءً لذكرى استشهاد الساروت.. مظاهرة مسائية في مدينة إعزاز

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم مظاهرة في مدينة إعزاز الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا شمال حلب، في الذكرى الأولى لاستشهاد عبد الباسط الساروت.

وتجمع المئات من النشطاء في مدينة إدلب، أمس، للمشاركة في مظاهرة كبيرة، تزامنا مع مرور عام كامل على استشهاد الساروت.

وكان نشطاء الثورة السورية وجهوا نداءا للمواطنين بالمشاركة بالتظاهر إحياءً للذكرى السنوية الأولى، وتأكيدا على مبادئ الثورة واستمرارها.

يذكر أن الساروت استشهد في 8 حزيران العام الفائت، في معارك قريتي الجبين وتل ملح شمال حماة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 4 حزيران/يونيو، خروج مظاهرة كبيرة في مدينة إدلب، بمشاركة من الفعاليات الثورية والمدنية، إحياء للذكرى التاسعة لمجزرة جمعة “أطفال الحرية” التي راح ضحيتها عشرات الشهداء في مدينة حماة.