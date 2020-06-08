إحياءً لذكرى استشهاد الساروت.. نشطاء وفعاليات ثورية ومدنية تتظاهر في مدينة إدلب 

تجمع المئات من النشطاء في مدينة إدلب، اليوم، للمشاركة في مظاهرة كبيرة، تزامنا مع مرور عام كامل على استشهاد عبد الباسط الساروت.

وكان نشطاء الثورة السورية وجهوا نداءا للمواطنين بالمشاركة بالتظاهر احياءا لذكرى استشهاد الساروت، وتأكيدا على مبادئ الثورة واستمرارها

يذكر أن الساروت استشهد في 8 حزيران العام الفائت، في معارك قريتي الجبين وتل ملح شمال حماة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 4 حزيران/يونيو، خروج مظاهرة كبيرة في مدينة إدلب، بمشاركة من الفعاليات الثورية والمدنية، إحياء للذكرى التاسعة لمجزرة جمعة “أطفال الحرية” التي راح ضحيتها عشرات الشهداء في مدينة حماة.

وجدد المتظاهرون مطالب الثورة في الحرية وإسقاط النظام، وطالبوا المجتمع الدولي بمحاسبة القتلة.

يذكر أن قوات النظام والمسلحين الموالين لها، ارتكبوا المجزرة التي راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى، خلال المظاهرات الشعبية التي عمت ساحة العاصي في مدينة حماة في يوم الجمعة الموافق لـ3 حزيران من العام 2011، حيث سميت بـ”جمعة أطفال الحرية” التي تحولت إلى رمزٍ لجرائم النظام السوري.