إدارة المهجرين تطالب بسرقة حصة لها من المساعدات الإنسانية وتفتح باب السرقة أمام الفاسدين من مدراء المخيمات 

أفادت مصادر خاصة للمرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن “حكومة الإنقاذ” أبلغت مدراء المخيمات في مناطق نفوذها، بالاحتيال على المنظمات الإنسانية لتحصيل نسبة 30% من قيمة المساعدات التي توزع في المخيمات، لصالح إدارة المهجرين التابعة لـ”حكومة الإنقاذ”.

ويعمل مدراء المخيمات على تزوير قوائم المستفيدين بأسماء وهمية لأخذ مخصصات إضافية وتقديمها إلى إدارة المهجرين.

وشرعت توجيهات “حكومة الإنقاذ” لبعض الفاسدين القائمين على إدارة المخيمات والأعمال الإغاثية، عدة طرق احتيال على المنظمات الإنسانية، وفتح لهم بابا واسعا لسرقة مخصصات النازحين والفقراء.

على صعيد متصل، أبلغت إدارة المهجرين مدراء المخيمات بأنها ستفرض عقوبات قاسية على كل مدير لا يلتزم بأوامرها.

وكانت “حكومة الإنقاذ” اعتقلت مديرا لأحد المخيمات بالقرب من مدينة إدلب، بسبب كشف إحدى المنظمات لبعض الأسماء ورفضها لبعض آخر لعدم تحقيقهم معايير الاستفادة.

كما أبلغت “حكومة الإنقاذ” جميع المخيمات في محافظة إدلب بضرورة مراجعة مقر إدارة المهجرين قبل تعيين مدير جديد.

وأرسلت نسخة أخرى من القرار إلى المجالس المحلية تطالبهم بضرورة العودة إلى الإدارة قبل تعيين أي مندوب للإغاثة فيها وأخذ الموافقة عليه من مكتبها في مدينة إدلب.