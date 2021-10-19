إدارة مخيم الهول تتجهز لإخراج دفعة جديدة تضم نحو 70 عائلة من أبناء محافظة دير الزور

محافظة الحسكة: أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن إدارة مخيم الهول وضمن مبادرة مجلس سوريا الديمقراطية “مسد” تستعد لإخراج دفعة جديدة من المتواجدين في مخيم “الهول” يوم غد الأربعاء، وستضم الدفعة التي سيتم إخراجها نحو 70 عائلة جلهم من أبناء محافظة دير الزور.

وفي منتصف يوليو/تموز المنصرم، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن إدارة مخيم الهول، أخرجت دفعة جديدة من أهالي محافظة الرقة وريفها الذين كانوا ضمن المخيم منذ سنوات.

ووفقًا لمصادر المرصد السوري فإن عدد الذين أخرجوا من مخيم الهول، يبلغ 82 عائلة تتكون من 299 شخصًا، نقلوا بِعشرات الشاحنات باتجاه محافظة الرقة. ويأتي ذلك ضمن مبادرة مجلس سوريا الديمقراطية شمال وشرق سوريا، لإفراغ المخيم من السوريين.

وكانت إدارة مخيم الهول قد أخرجت، في الـ من 4 حزيران المنصرم، 59 عائلة من المخيم بنحو 202 شخص جلهم من أبناء مدينة عين العرب (كوباني) وريفها.