إدراج الأردن وتركيا ومالي على قوائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أدرجت هيئة مراقبة التمويل العالمي (فاتف) تركيا ومالي والأردن في القوائم الرمادية، على خلفية “إخفاقها في التصدي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب”.

وشددت الهيئة على أنه يجب على تركيا أن تلاحق تمويل التنظيمات الإرهابية وبينها “داعش” والقاعدة.

وقد تؤدي إضافة تركيا إلى هذه القائمة لزيادة تراجع الاستثمارات الأجنبية بعد خروج المستثمرين في السنوات القليلة الماضية والبيع السريع لليرة في الأسابيع الأخيرة.

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وقال ماركوس بليير رئيس الهيئة التي شكلتها مجموعة السبع لحماية النظام المالي العالمي، إن المجموعة وجدت أنه “لا تزال هناك “مشكلات إشراف خطيرة على القطاعين المصرفي والعقاري في تركيا”.

المصدر: روسيا اليوم

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