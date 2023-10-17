إرتفاع عدد الغارات الجوية الروسية إلى 14 غارة منذ صباح اليوم على مناطق ريف إدلب

إرتفاع عدد الغارات الجوية الروسية إلى 14 غارة منذ صباح اليوم على مناطق ريف إدلب

جدد الطيران الحربي الروسي غاراته الجوية على مناطق في ريف إدلب، حيث نفذ 4 غارات جوية استهدفت محيط قرية الشيخ يوسف ومحيط بلدة أريحا في ريف إدلب ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”، تزامناً مع استمرار تحليق 3 طائرات حربية روسية في أجواء المنطقة حتى الآن، ليترفع بذلك عدد الغارات الجوية إلى 14 غارة.

ونفذ الطيران الحربي الروسي فجر اليوم 10 غارات جوية بصواريخ شديدة الانفجار استهدفت أطراف بلدات معرة مصرين وحفسرجة والشيخ بحر وحرش بلدة الشيخ يوسف بريفي إدلب الشمالي والغربي، وتنتشر ضمن هذه المناطق عدد من المقرات العسكرية التابعة لهيئة تحرير الشام، كما طالت إحدى الغارات أحد المخيمات العشوائية، وأدت الغارات لوقوع عدد من الإصابات.