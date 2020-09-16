إرتفاع عدد حالات الوفيات بفيروس “كورونا” في شمال غرب سورية إلى 4.. وارتفاع عدد الإصابات إلى 451

إرتفاع عدد حالات الوفيات بفيروس “كورونا” في شمال غرب سورية إلى 4.. وارتفاع عدد الإصابات إلى 451

توفي رجل مسن كان مصاباً بفيروس “كورونا”، اليوم، في مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي.

وبذلك يرتفع عدد الوفيات إلى 4 وهم: امرأة مسنة في بلدة الدانا بريف إدلب، وأخرى في في بلدة صوران بريف حلب، وطبيب في ريف حلب الشمالي، ورجل مسن في مدينة الباب.

وسجلت السلطات الصحية، اليوم، 29 إصابة جديدة، 20 حالة في ريف محافظة حلب الخاضع لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا، و9 إصابة في محافظة إدلب، كما تم تسجيل 4 حالات شفاء وبذلك أصبح عدد حالات الشفاء الكلي 118 حالة.

ووفقا لإحصائيات المرصد السوري، فإن عدد الإصابات منذ الـ9 من تموز/يوليو وحتى اليوم ارتفع إلى 451 شخصاً، بينهم أطباء وكوادر طبية.

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تفشي الوباء بين المواطنين في ظل تدهور الوضع الصحي، ونقص الرعاية الصحية داخل المراكز الطبية، حيث سجل في ريف جسر الشغور أول حالة، وكذلك حالة في مشفى الساحل بخربة الجوز، إضافة إلى أماكن أخرى في ريف إدلب.