إسرائيل استهدفت مطاري حلب ودمشق الدوليين 12 مرة منذ شهر آب 2022 مما أدى لخروجهما نحو 10 مرات عن الخدمة ومقتل واستشهاد 27 بينهم مدنيين

إسرائيل استهدفت مطاري حلب ودمشق الدوليين 12 مرة منذ شهر آب 2022 مما أدى لخروجهما نحو 10 مرات عن الخدمة ومقتل واستشهاد 27 بينهم مدنيين

تواصل إسرائيل استباحة الأراضي السورية عبر شن غارات جوية بشكل مستمر مستهدفة المطارات الدولية بشكل خاص، إضافة لاستهداف مخازن وشحنات تابعة للميليشيات الإيرانية وحزب الله اللبناني، وذلك في إطار الحرب المستعرة بين إسرائيل والميليشيات الموالية لإيران على الأراضي السورية، إلا أن الضربات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطاري دمشق وحلب الدوليين وبعد أحداث الحرب على غزة لم تكن بقصد استهداف شحنات أسلحة وكان الهدف الأساسي منها هو إخراج المطارين عن الخدمة.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، وثق منذ نهاية شهر آب من العام 2022 الفائت، 12 استهداف لمطاري حلب ودمشق الدوليين، كان منها 9 على مطار حلب تسببت بخروجه 7 مرات عن الخدمة، و3 على مطار دمشق تسببت بخروجه مرتين عن الخدمة.

ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد تسببت تلك الاستهدافات باستشهاد عاملين اثنين في مطار دمشق الدولي، بالإضافة لمقتل 25 من العسكريين، هم:

– 6 من قوات النظام بينهم ضباط.

– 14 من الميليشيات التابعة لإيران من جنسيات غير سورية.

– 5 من الميليشيات التابعة لإيران من الجنسية السورية.