إسرائيل تختطف قيادي في “حزب البعث” عند الحدود مع الجولان السوري المحتل

محافظة القنيطرة: اختطفت إسرائيل أمس “مطاع السرحان القيادي في “حزب البعث” وعضو في لجنة المصالحة، من منزله في قرية الرفيد بريف القنيطرة بالقرب من الجولان السوري المحتل، بينما اتهم أهالي المنطقة باجتياز القوات الإسرائيلية الحدود مع الجولان السوري المحتل لاختطافه، وسط تضارب المعلومات حول سبب اختطافه من قبل إسرائيل، ولم يعلم ما إذا كان بتهمة التعامل مع “حزب الله” اللبناني، أو أنه يعمل لصالح إسرائيل.

وتمنع قوات النظام من الاقتراب من المنطقة آنفة الذكر لكونها تعتبر منطقة اتفاقية وقف إطلاق النار بين الجانب الإسرائيلي وقوات النظام.