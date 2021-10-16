إسرائيل تقتل أسير سوري محرر من سجونها في الجولان

محافظة القنيطرة: قُتل الأسير المحرر مدحت الصالح عضو مجلس الشعب السابق، ومدير مكتب شؤون الجولان لدى رئاسة الوزراء في النظام السوري، نتيجة استهدافه في موقع عين التينة في القنيطرة مقابل مسقط رأسه مجدل شمس المحتلة، من قبل العدو الإسرائيلي.

والقتيل من مواليد بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل عام 1968 عمل في مهنة النجارة قبل اعتقاله من قبل السلطات الاسرائيلية في 11 \ أب \1985

وأصدرت المحكمة المركزية في مدينة الناصرة حكمها بالسجن لمدة 12 عاماً بحقه، أمضاها متنقلاً بين سجن الجلمة – عسقلان- التلموند- شطة . وافرج عنه بعد انتهاء فترة اعتقاله في تاريخ 25-02-1997 .