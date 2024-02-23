إسرائيل تلقي مناشير ورقية وتقصف منطقة مفتوحة قرب الجولان السوري المحتل

محافظة القنيطرة: ألقت طائرات إسرائيلية مناشير ورقية على قرية الأصبح بريف القنيطرة الغربي المحاذي للجولان السوري المحتل، تتضمن تحذيرا للمدعو شادي عبدالله من التعاون مع ميليشيا “حزب الله” اللبناني.

وجاء في المنشور الذي حصل المرصد السوري لحقوق الإنسان على نسخة منه ” إن حزب الله مستمر باستغلال الشعب السوري وبتجنيد أبناء المنطقة قد حذرنا العميل شادي عبدالله من قرية الأصبح من التعاون مع ميليشيا “حزب الله” اللبناني.

أنتم المسؤولين عن سلامتكم أوقفوا التعاون مع حزب الله”.

وتستخدم إسرائيل المنشورات الورقية في الحرب النفسية، لتهديد المتعاونين مع الميليشيات الإيرانية، إضافة إلى إبداء جاهزيتها الميدانية عبر ضربات تحذيرية، حيث سقطت، صباح اليوم، قذائف مدفعية في منطقة مفتوحة قرب قرية الرفيدة الغربية، دون تسجيل خسائر بشرية.

واختطف جنود إسرائيليون، في 21 شباط، القيادي في “حزب البعث” وعضو لجنة المصالحة في القنيطرة المدعو مطاع السرحان، من منزله في قرية الرفيد بريف القنيطرة بالقرب من الجولان السوري المحتل، بعد أن اجتاز جنود بزي مدني الشريط الفاصل مع الجولان السوري المحتل، فجرا ولم يعلم ما إذا كان الاختطاف بسبب التعامل مع “حزب الله” اللبناني، أو أنه يعمل لصالح إسرائيل.

وتمنع قوات النظام الاقتراب من المنطقة آنفة الذكر لكونها تعتبر منطقة اتفاقية وقف إطلاق النار بين الجانب الإسرائيلي وقوات النظام.

وفي العام الفائت وتوغلت، عدة دبابات إسرائيلية وآليات هندسية ضمن الأراضي السورية قادمة من السياج الحدودي في ريف القنيطرة، ويهدف إلى فتح ممرات وترسيم حدود جديدة بين المناطق السورية المحتلة، وسط غياب كامل للنظام وقوات فض النزاع وعدم إيقاف عمليات التوغل الإسرائيلية المستمرة.