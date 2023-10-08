إسقاط طائرتي “درون” في مناطق النظام.. والقوات التركية تقصف مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب

سقطت طائرة مسيرة “درون” في قرية تنب بناحية شيراوا بريف عفرين شمال غربي حلب، كما سقطت طائرة استطلاع تابعة لهيئة تحرير الشام عند أطراف مدينة حلب، نتيجة تعرضها لرمايات نارية أرضية.

وقصفت القوات التركية بالأسلحة الثقيلة محيط مدينة تل رفعت وقرية كالوته ضمن مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي، فيما قصفت قوات النظام قرية كباشين بناحية شيراوا، دون معلومات عن حجم الأضرار.

وقصفت القوات التركية، ليلة أمس، محيط مدينة تل رفعت ودير جمال وكفرنايا بريف حلب الشمالي، وصوغوناكة بناحية شيراوا بريف عفرين شمال غربي حلب.

كما قصفت قوات النظام محيط القاعدة التركية في كفرجنة بناحية شران بريف حلب، رداً على استهداف مدينتي نبل و الزهراء بريف حلب الشمالي.